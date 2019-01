Villingen-Schwenningen Fasnetkostüme warten auf Liebhaber

VS-Villingen. Die Kleidermärkte, insbesondere für gebrauchte Kinderbekleidung, haben in St. Bruder Klaus eine lange Tradition, die mehr als 30 Jahre zurückreicht. Seither gab es über 100 Kleider- oder Babymärkte. Sie sind immer gut besucht und weit über Villingen hinaus bekannt. Daher hat das Kleidermarktteam bereits in diesem Jahr vor der Fasnet den Fasnet-Kleidermarkt ins Leben gerufen. Damit man sich die Sachen, die man auf dem Kleidermarkt verkaufen möchte, schon frühzeitig zurecht suchen kann, möchte das Kleidermarktteam schon jetzt darauf hinweisen.

Kauf und Konsum von Fastnachtsbekleidung und -artikeln haben in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Fastnachtsbekleidung ist über den Einzelhandel und zunehmend auch über Discounter oder den Internethandel im Vergleich zu sonstiger Bekleidung günstig erhältlich. Daher wird sie häufig gekauft und nur einmalig genutzt. Oder die Kinder sind so schnell herausgewachsen, dass die Sachen schon bei der nächsten Fasnet zu klein sind. Doch auch die Kostüme sind zu schade zum Wegwerfen. Es gibt meist doch jemand, der sie wieder gebrauchen kann.

Wer die Fasnetkleider zum Gebrauchtkleidermarkt gibt, kann anderen damit noch eine Freude machen, und zwar doppelt: erstens demjenigen, der das Stück haben möchte für die bevorstehende Fasnet und zweitens einem guten Zweck, denn das Kleidermarktteam spendet den Erlös immer für verschiedene Projekte. Selbst bekommt man noch ein paar Euro für die alten Sachen, und vielleicht sieht man sein Kostüm sogar beim nächsten Fasnetball oder auf der Gass in der Villinger Innenstadt an der Fasnet wieder. Je nach Anzahl der abgegebenen Teile fällt eine geringe pauschale Bearbeitungsgebühr an.