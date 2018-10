Villingen-Schwenningen Farben und Lichter schaffen buntes Meer

Viele gute Gründe für Rainer Böck, an diesem Abend durch die Villinger Innenstadt mit ihrem Lichtermeer zu schlendern. Vor und nach dem Bummel biete sich zudem ein Abstecher in einem der Gastronomiebetriebe an. Jetzt hofft er nur noch auf gutes Wetter. Denn bei Wind und Regen müsse die Firma Air-Light Abstriche bei den Lichtobjekten machen, die sehr empfindlich seien.

Um bei der Lichternacht eine schöne Atmosphäre in der Innenstadt zu schaffen, hofft der Villinger Handel auf die Beteiligung der Anwohner. Sie sind aufgefordert, am Freitag, 19. Oktober, Kerzen auf die Fensterbänke zu stellen. Wegen des Brandschutzes sind sie in ein Glas zu stellen. Es sollten weiße Kerzen sein, Teelichter seien zu schwach, erklärt Rainer Böck. Kerzen in Schutzgläsern gibt es gegen eine Spende bei Schilling Wäsche und mehr in der Oberen Straße, beim Schuhhaus Kammerer in der Rietstraße, beim Lederwarengeschäft Hügel und bei Männermode Broghammer in der Niederen Straße sowie bei der Papeterie Wiebelt in der Bickenstraße.