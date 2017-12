Villingen-Schwenningen Fantasie, Geschick und Geduld

Zwar kann man Modelleisenbahnen auch lose auf dem Boden aufbauen und danach wieder wegräumen, doch die meisten richtigen Eisenbahnfans erschaffen auf einer Spanholzplatte eine ganz eigene Welt: Verschiedene Züge schlängeln sich auf einem Schienennetz durch kleine Dörfer mit Bahnhöfen, entlang an Bergen, Bäumen, Menschen und Straßen. Das Kunstwerk sei dabei nie so richtig abgeschlossen. "Man wird da nie fertig. Man findet immer etwas, das man optimieren kann, und Dinge, die einem irgendwann nicht mehr gefallen, ersetzt man dann."

Bemb beeindruckt vor allem die Technik an den meist selbstfahrenden Eisenbahnen. Sein Lieblingsstück in der Sammlung ist eine digitale Dampflock, die Töne und Rauch erzeugt.

Großes Einzugsgebiet

Der Villinger Eisenbahnladen ist einer von wenigen Fachgeschäften dieser Art in Baden-Württemberg. Daher erstreckt sich das Einzugsgebiet von der Schweiz bis hoch in die Pfalz. Wer seinen Laden betritt, der hat in der Regel Ahnung von Modell­eisenbahnen. "Dennoch ist es ein sehr beratungsintensives Hobby, wir fachsimpeln hier viel." Über Spuren, über Antriebsarten, aber auch über Fehler. In der Regel könne Bemb defekte Eisenbahnen reparieren.

Im Laden stehen fast ausschließlich gebrauchte Züge, Schienen und Figuren. Als er den Laden vor 14 Jahren eröffnete, sei die Nachfrage höher gewesen als das Angebot. Heute sei es umgekehrt.

Vor Weihnachten hat er seine Öffnungszeiten verlängert und öffnet an allen Adventssamstagen. "Modelleisenbahn ist ein typisches Winterhobby", meint er. Zwar liegen heutzutage bei Kindern eher keine Züge und Schienen unter dem Weihnachtsbaum, doch bei den "großen Kindern" – Vätern und Großväter – sei das durchaus ein tolles Geschenk. Frauen interessierten sich eher weniger für Eisenbahnen, wenn dann eher für die Landschaftsgestaltung der Anlage.

Manche schaffen es aber heute noch die jüngere Generation für die Züge zu begeistern. Wenn Bembs Enkel zu Besuch sind, dann stehe Eisenbahn spielen ganz hoch im Kurs. Die Kinder zwischen zwei und acht Jahren sind bereits davon begeistert, dass der Zug selbstständig fährt. "Als Erwachsener weiß man so was gar nicht mehr recht zu schätzen."