Villingen-Schwenningen Fans sammeln Autogramme

VS-Schwenningen (mp). Die Sparkasse hatte am Dienstagnachmittag traditionell zur Autogrammstunde mit Spielern der Schwenninger Wild Wings in die Geschäftsstelle an der Harzerstraße eingeladen. Zum Zeitpunkt der Terminvereinbarung war sicherlich niemandem der Beteiligten klar, welch brisanten Tag sie auserwählt hatten: Es war Tag eins nach der Entlassung von Trainer Pat Cortina, der nach ausbleibendem Erfolg am späten Montagabend von den Verantwortlichen der Wild Wings beurlaubt wurde.