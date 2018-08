Villingen-Schwenningen Fans ganz heiß auf neue Saison

Trotz herbstlicher Temperaturen waren die Fans in Scharen auf die Möglingshöhe gekommen und zeigten sich solidarisch mit ihrem viel umjubelten Team, in dem viele Spieler das Saisonziel Play-Offs und mehr ankündigten.

Hallensprecher Dominic Liebing moderierte in gewohnt lässiger Art die Eröffnungsfeier, in welcher er zu Beginn die einzelnen Spieler und das engere Trainer- und Betreuerteam mit erheiternden Worten begrüßte. Jubel löste die Wortkargheit des seit vier Jahren erprobten Trainerteams mit Pat Cortina und Co-Trainer Petteri Väkiparta aus, die sich bezüglich der Saisonziele und Trainingsmethoden kaum in die Karten blicken ließen.

An den Theken und Ständen auf dem Festgelände bildeten sich vor und während dem offiziellen Teil meterlange Menschenschlangen. Die jüngste Generation nutzte das Schminkangebot.