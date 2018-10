Villingen-Schwenningen Fanprojekt übergibt Pfandflaschendeckel

Im Rahmen der Veranstaltung "Rohstoffe gehen uns alle an" wurde die Spende überreicht. Hintergrund der Sammelaktion aus der Helios-Arena ist der Einsatz des Vereins "Deckel drauf". Dieser sammelt wiederverwertbare Plastikdeckel, von denen 500 Stück eine Impfung gegen Polio, Kinderlähmung, finanzieren. Jack und Eiser übergaben insgesamt 180 Kilogramm Kunststoffdeckel. Die Stückzahl und die daraus resultierende Anzahl an Impfungen dürfen andere zählen.

Den guten Zweck will das Fanprojekt auch in der laufenden Saison weiterhin unterstützen. "Klar, dass wir mit dieser Aktion auch diese Saison wieder am Start sind", heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Mitmachen ist, wie die Verantwortlichen des Fanprojektes mitteilen, ganz einfach: "Sammelt Deckel von PET-Flaschen und bringt sie uns zu den Heimspielen der Wild Wings mit." Gesammelt werde am oberen Eingang der Helios-Arena. Das besondere an dieser Spendenaktion ist, dass der Spender auf nichts verzichten muss, denn die Pfandflaschen können selbstverständlich auch ohne Deckel abgegeben werden und der Käufer bekommt sein Pfand trotzdem vollständig zurück.