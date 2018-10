Der Fanfarenzug der Glonki Gilde verbrachte ein Wochenende im CVJM-Hüttle in Schwenningen. Zur Vorbereitung für die kommende Fasnet wurde neues Liedgut gesucht und auch schon einstudiert. Bei schönem Wetter hielt sich die Familie draußen auf, und der FZ schwitze im Probenraum. Überdies kam das Gesellige nicht zu kurz. Mit einem Grillfest am Samstagabend bereitete sich der Fanfarenzug auf die kommende Kampagne vor. Wer Lust hat vorbei zukommen, Proben sind jeweils Dienstag und Donnerstag ab 20 Uhr in der Südstadtschule. Foto: Günthner