Villingen-Schwenningen Fanelli stellt Lieblingsobjekt vor

Andreas Fanelli gehört außerdem der Living-History-Gruppe Ententürmer an. Die Gruppe aus Brigachtal tritt als spätmittelalterliche Gruppe auf und präsentiert in passender Kleidung das Lagerleben.

Auch alte Handwerksvorführungen zum Beispiel das Schmieden und die Holzver- arbeitung sind im Programm, das nicht nur in der Region, sondern auch in der Schweiz und in Frankreich auf Interesse stößt. Ein konkretes Projekt der Gruppe ist der Wiederaufbau des mittelalterlichen Ententurms in Überauchen, der einst aus Stein gemauert, von einem Wassergraben umgeben, am Ufer der Brigach stand.

Nach der Führung findet im Café im Franziskaner ein Austausch mit Umtrunk statt. Der Eintritt zur Blickpunktführung ist frei.