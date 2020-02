Villingen-Schwenningen Fanden trotz Sturmtief Sabine Radarkontrollen statt?

Radarkontrolle fand tatsächlich statt

Doch weit gefehlt, eine Nachfrage bei der Pressestelle der Stadtverwaltung bestätigt: Die Radarkontrolle hat an diesem Montagmorgen tatsächlich stattgefunden. Sie habe zwar, so Pressesprecherin Oxana Brunner, nach zwei Stunden wegen des Sturms abgebrochen werden müssen, ob dies allerdings wegen zu geringer Frequenz oder gefährlicher Wetterlage der Fall war oder etwa deshalb, weil womöglich mit einem Aufsteller geblitzt worden war und dieser den heftigen Windböen schlichtweg nicht mehr standgehalten hat, ist unklar.

Fakt ist indes: Auch am Montagnachmittag, als nicht nur das Ausmaß der Schäden und notwendigen Aufräumarbeiten klar gewesen ist, sondern auch eine zweite Sturmwelle Anlauf auf die Region genommen hat, rückten Mitarbeiter der Stadt Villingen-Schwenningen erneut auf, um Temposünder zu erwischen - dieses Mal in der Schwenninger Austraße. Vor der ehemaligen Tanzschule Herzig stand der Bus mit der Kamera auf dem Armaturenbrett.

Dass es sich bei den Orten, an welchen die Stadt solche Kontrollen vornimmt, in der Regel um neuralgische Stellen handelt, wo besondere Vorsicht geboten ist oder Raser allzu häufig zu finden sind, stellte indes Oxana Brunner im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten klar. So ist auch die Bärengasse in Villingen durchaus nicht immer ein ruhiges Fleckchen Villingen. Weil Anwohner und Eltern sich immer wieder beschwert hatten, dass Autofahrer vor der Klosterringschule nicht den Fuß vom Gas nehmen, rückten die Ordnungshüter aus. "Das Ergebnis bestätigt das", sagt Oxana Brunner, auch am stürmischen Montag: In nur zwei Stunden wurden hier 22 Autofahrer geblitzt. Bei zwei Tempomessungen in diesem Jahr wurden demnach im Durchschnitt 27 Verstöße festgestellt, 2019 waren es bei acht Messungen durchschnittlich 57 Verstöße, 2018 bei sechs Messungen 36 und 2017 bei ebenfalls sechs Messungen 27 Verkehrssünder. Nicht immer also ist in VS, wenn es bei Sturm blitzt, das Wetter schuld – manchmal sind es auch die Temposünder, und diese sollen in Kürze zu einer weiteren "Un-Zeit" ins Visier genommen werden: nämlich nachts. Der neue Super-Blitzer, den die Stadtverwaltung bereits im Herbst bestellt hat, müsste demnächst eintreffen, schätzt die Pressesprecherin der Stadtv erwaltung.