Villingen-Schwenningen Familienzentrum in Notsituation

Bislang sind nur Infektionen unter den Angestellten bekannt

Aktuell seien vier Gruppen deshalb in Quarantäne, mit dem Gesundheitsamt stünde die Einrichtungsleitung in Kontakt. Das "Baumhaus", so teilt die Einrichtung mit, werde als fünfte Gruppe ebenfalls für diese Woche geschlossen. Hintergrund sei hier, dass das gesamte Personal nun getestet werde und demnach nicht ausreichend Personal zur Verfügung stehe, bis die Testergebnisse vorliegen. "Das gesamte Familien- und Begegnungszentrum ist bis einschließlich 11. Dezember geschlossen", teilt die Leiterin in ihrem Schreiben mit. Außerdem versichert sie: "Wir sind weiterhin bemüht, gemeinsam mit dem Träger, gute Lösungen zu finden. In dieser Situation möchten wir besonders an die Gesundheit zum Schutz und zum Wohle aller Familien und Mitarbeiter denken."