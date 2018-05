Villingen-Schwenningen Familienheim und Stiftung möbeln den Villinger Kurpark auf

Für jeden gab es etwas zu tun. So engagiert die ganze Truppe auch bei der Sache war – ihrem Einsatz waren Grenzen gesetzt. Das unansehnlich gewordene Holz der Akustikwand in der Konzertmuschel ließ sich weder überstreichen noch abschleifen, und das Dach der Muschel ist undicht. "Das muss ganz neu gemacht werden", findet Merkle.

Als der Seniorenrat mit der Idee zu ihm kam, den Kurgarten aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken, sei er sofort Feuer und Flamme gewesen. Schließlich erinnert er sich noch an seine Besuche der Kurkonzerte als Kind mit seinen Großeltern. Und dieser Arbeitseinsatz war die passende Aufgabe für den schon traditionellen gemeinsamen Tag innerhalb der Kooperation mit der Stiftung Liebenau Teilhabe. Vor zwei Jahren hatte man erstmals zusammen die neue Behindertenwerkstatt in der Prinz-Eugen-Straße renoviert, im vergangenen Jahr nahm man gemeinsam am Villinger Stadtlauf teil.

Während die einen im Kurpark werkelten, war ein Kreativteam am Standort sowohl der Stiftung als auch der Familienheim in der Pontarlierstraße dabei, Einladungen für das Jubiläumfest zur zehnjährigen Kooperation am 17. Juni zu kreieren.

Den Kurgarten zu retten, das haben sich neben den Freundeskreisgründern, der Familienheim und der Stiftung Liebenau auch etliche Handwerksbetriebe und Unternehmen auf die Fahnen geschrieben und sich als Sponsoren hervorgetan.

Stadt wäre gefordert

"Eigentlich müsste das alles die Stadt machen", weiß Ideengeberin Susanne Schneider, "aber dann würden wir lange drauf warten". Das Jahresbudget von 80 000 Euro für die Pflege durch die Wirtschafts und Tourismus GmbH (WTVS) nicht nur des Kurgartens, sondern des gesamten Parks bis hin zum Minigolfplatz, reiche schließlich bei weitem nicht aus, um alle maroden Stellen instand zu setzen. Immerhin seien die Treppen erneuert worden, "kurz bevor man sie aus Sicherheitsgründen hätte absperren müssen", weiß Susanne Schneider.

Nach dem Einsatztag der Familienheim- und der Stiftungsmitarbeiter ist man dem Traum von der Wiederbelebung auf jeden Fall einen Riesenschritt nähergekommen.