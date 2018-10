VS-Villingen. Am 31. Oktober ist Halloween. Wer mehr darüber wissen will, hat im Franziskanermuseum in Villingen die Gelegenheit dazu. Im Rahmen des städtischen Ferienprogramms wird am Mittwoch, 31. Oktober, 17 Uhr, die Familienführung "Hexen, Heiden, Halloween" mit Natalie Leva angeboten. In dieser Taschenlampenführung wird ein Blick auf die unheimlichsten Ausstellungsstücke geworfen. Gerne können die Kinder auch verkleidet kommen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person. Eine Anmeldung ist unter www.unser-ferienprogramm.de/villingen-schwenningen oder 07721/82 21 59. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.