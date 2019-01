VS-Villingen. Einige Tage bevor die Kinderumzüge in der Stadt beginnen, lädt das Franziskanermuseum am Sonntag, 20. Januar, 15 Uhr, zur ersten närrischen Familienführung ein. Familien haben dort die Gelegenheit, mehr zu den Bräuchen und Traditionen rund um die Fastnacht zu erfahren. Museumspädagogin Ute Pernt nimmt Kinder ab vier Jahren, gerne in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern, mit auf die Fastnachts-Museumstour, wo sie auf spielerische Weise den Ursprung des Fastnachtsbrauchtums und seine Bedeutung kennenlernen. Die Führung kostet für Kinder inklusive Material drei Euro, für Erwachsene fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Die Tickets sind am Tag der Führung, am Sonntag, 20. Januar, an der Museumskasse erhältlich.