Villingen-Schwenningen Familien wetteifern um die schönste Krippe

VS-Villingen. Der Villinger Arzt Johann Nepomuk Häßler (1899 bis 1981) ging einst nicht nur leidenschaftlich und mit Hingabe seinem Beruf als Mediziner nach. Seine Heimatstadt verdankt dem Hobby-Historiker, der er über Jahrzehnte war, zwei bemerkenswert fundierte Geschichtsbüchlein über die Villinger Historie während des Spanischen Erbfolgekrieges und über die Loretto-Kapelle.

Er zählte mit einer kleinen Gruppe weiterer geschichtsinteressierter Autoren Villingens als Nestor des späteren Geschichts- und Heimatvereins. Häßler selbst entstammte einem alten Villinger Geschlecht, dessen Stammbaum er bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgte. Er verfasste aber auch nostalgisch-historische Aufsätze, deren Inhalte er an seiner Heimatstadt festmachte, denn wider die angedachte Doppelstadt ab 1972 setzte er sich leidenschaftlich dafür ein, dass Villingen selbstständig bleibe. Für seine Verdienste erhielt er das Bundesverdienstkreuz und wurde Ehrenmitglied im Geschichtsverein.

Vom Wettstreit, in welcher Villinger Familie die schönste Weihnachts-Krippe steht, erzählt Häßler um 1950 und erinnert daran, dass Weihnachten um 1850 noch ohne Christbaum und ohne Bescherung am 24. gefeierte wurde, weil bereits der Nikolaustag bescheidenen Geschenken wie Äpfeln, Birnen, Nüsse, "Gutele", "Birre-Wecke" und kleine nützliche Gegenstände brachte. Da der Christbaum erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch in die Villinger Stuben kam, feierten die Familien zuvor "in stiller Besinnlichkeit und Andacht", und so war auch in den ärmsten Familien ein Kripplein oder wenigstens ein Krippenbild aufgestellt. Franz von Asissi sei es gewesen, der einst 1223 in einer Grotte bei Greccio eine Weihnachts-Krippe zu Andacht gebaut habe, worauf dies zur Sitte wurde und zunächst wohl die Villinger Franziskaner um 1268 dies übernahmen.