Villingen-Schwenningen Familien wandern zum Klippeneck

In Hangenbach

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, in Hagenbach in Frankreich gemeldet. Start ist an beiden Tagen ab 8 Uhr. Ebenso sind die Wanderer in Grombach am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, unterwegs. Start ist hier an beiden Tagen von 8 bis 13 Uhr.

Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Sonntag, 9. Dezember, zur Neukirchhütte. Dort ist eine kleine Adventsfeier mit Musik, Liedern und Gedichten, Glühwein und Tee vorgesehen. Treffpunkt für alle ist um 14 Uhr am Riettor. Wanderung eins geht an der Konradskirche vorbei über das Glaserbrückle zur Neukirchhütte. Die Wanderstrecke beträgt insgesamt etwa elf Kilometer. Für die Wanderer der Gruppe zwei geht es mit Autos nach Pfaffenweiler zum Parkplatz der Firma Trenkle und von dort aus zur Neukirchhütte (etwa sechs Kilometer).