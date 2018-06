Villingen-Schwenningen Familien sollen Problemkindern helfen

Acht Kinder waren zwischen drei und sechs Jahre alt und sieben zwischen sieben und zehn Jahre, als sie im Jahr 2016für ein paar Monate außerhalb ihrer Familien untergebracht wurden. Die meisten aber, nämlich 18, waren älter als 14 Jahre. Ein bis vier Monate sind die meisten in den "Inobhutnahme-Plätzen". Momentan stehen im Kinder- und Familienzentrum VS dem Kreis vier fest finanzierte Plätze zur Verfügung. Ebenso viele hält die Stadt VS selbst dort vor. In der Vergangenheit gab es immer wieder Situationen, in denen alle Plätze nicht reichten. auf Unterbringung in anderen Landkreisen, in Spitzenzeiten sogar in Köln, musste ausgewichen werden.