Villingen-Schwenningen Familien begleiten

Familien mit einem lebensverkürzt- oder schwersterkrankten Kind gelangen oft an ihre physischen und psychischen Grenzen. Neben der ständigen Sorge um den Gesundheitszustand des erkrankten Kindes und seiner aufwendigen Pflege bleibt kaum Zeit für Freizeitaktivitäten, soziale Kontakte oder Erholungsphasen. Hier können Familienbegleiter über Jahre hinweg Hilfe leisten, indem sie beispielsweise die erkrankten Kinder begleiten, die Eltern entlasten oder Freizeitaktivitäten für die Geschwisterkinder organisieren. Auch in schweren Phasen und Trauersituationen stehen Familienbegleiter betroffenen Familien bei und unterstützen sie darin, den Verlust zu verarbeiten und sich dem Leben wieder zuzuwenden.

Das Team des Kinder- und Jugendhospizdienstes arbeitet Hand in Hand mit Erziehern, Lehrern, Ärzten und Therapeuten. "Unsere Begleitung richtet sich nach den individuellen Wünschen, Bedürfnissen und Ritualen jedes einzelnen Familienmitgliedes sowie der Familie als Ganzes", so Vanessa Noce vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst des Hospiz Fördervereins VS. Informationen sind unter Telefon 07720/9 95 89 53 erhältlich.