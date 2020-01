Villingen-Schwenningen Familie verliert bei Brand ihr Hab und Gut

Die rußgeschwärzte Bettdecke hängt aus dem zerstörten Fenster, direkt daneben wird ein Blick in das völlig verkohlte Wohnzimmer gewährt, in dem der Brand in der Nacht auf Donnerstag ausbrach: Am Morgen danach sind die Spuren des verheerenden Feuers in einem Mehrfamilienhaus in der Dattenbergstraße noch deutlicher zu erkennen. Kurz vor Mitternacht des Neujahrstages kam es hier zu teils dramatischen Szenen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei offenbar eine elektrische Weihnachtsdekoration die Gardinen im Wohnzimmer in Brand gesteckt. Löschversuche der Familienmitglieder – die den Brand offenbar im Schlaf bemerkt hatten – scheiterten, das Feuer griff schnell auf das Mobiliar und schließlich die gesamte Wohnung über.