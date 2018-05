Schwarzwald-Baar-Kreis. Auch in der sich verändernden Gesellschaft sind es immer noch hauptsächlich Frauen, die den wesentlichen Teil der Beschäftigten in Pflegeberufen ausmachen. Wie es um die Vereinbarkeit von Familie und dem Pflegeberuf steht, darüber spricht heute Abend Susanne Lippert, Betriebsratsvorsitzende des Kreisklinikums Tuttlingen. Für immer mehr Betriebs- und Personalräte rücken Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in den Vordergrund, so der Deutsche Gewerkschaftsbund in seiner Einladung. Die Veranstaltung findet heute, 24. Mai, 18.30 Uhr im Irish Pub in der Kronenstraße 24 in VS-Schwenningen statt.