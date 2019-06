Villingen-Schwenningen Falscher Polizist prellt Rentnerin um tausende Euro

Wer hat in Gluckstraße etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat am Dienstag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 18 Uhr in der Gluckstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741/477-0 entgegen.

Schon mehrfach haben Polizei und Medien auf die Masche falscher Polizeibeamter hingewiesen und vor den Betrügern gewarnt. Nach wie vor fallen vor allem ältere Menschen immer wieder auf diese raffinierten Betrüger herein. Deshalb an dieser Stelle noch einmal eine dringende Bitte der Polizei: Sollte sich bei Ihnen ein Polizeibeamter, Kriminalbeamter oder Staatsanwalt melden, der Sie ohne Vorgeschichte auf ihr Bargeld, Ihre Wertgegenstände oder Ihre finanziellen Verhältnisse anspricht, dann rufen Sie nach Beendigung dieses Gesprächs - bevor Sie irgendetwas anderes tun - bei der örtlichen Polizeidienststelle an.

Polizei warnt erneut

Benutzten Sie dabei keinesfalls eine Telefonnummer, die Ihnen vom Anrufer oder der Anruferin genannt wurde oder die auf Ihrem Telefondisplay erscheint - vor allem auch nicht per Rückruftaste. Besorgen Sie sich die Telefonnummer Ihrer Polizei aus dem Telefonbuch oder nutzen Sie den amtlichen Notruf 110.

Das direkte Gespräch mit der für sie zuständigen Polizeidienststelle entlarvt solche Betrügereien noch vor einem Schadenseintritt. Für weitere Informationen zu diesem Thema stehen Ihnen auch die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen zur Verfügung. Das Internet bietet ebenfalls Ratschläge zu dieser Betrugsart - zum Beispiel unter diesem Link.