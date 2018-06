Villingen-Schwenningen Falscher Alarm wegen Wasserdampfwolke

VS-Schwenningen (lh). Eine vermeintliche Rauchentwicklung in der Werastraße führte am Montag gegen 14.15 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Anrufer meldete der Polizei eine Rauchwolke, die sich "wahrscheinlich in der Werastraße entwickelt", so die Informationen des Anrufers.