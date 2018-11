Villingen-Schwenningen Falsche Polizisten sind momentan auffallend aktiv

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit einer frei erfundenen Story verunsichern die falschen Beamten ihre Gesprächspartner, um so in den Besitz von Barem und Wertsachen zu kommen. In den Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Freudenstadt erzählten unbekannte Betrüger am Mittwoch und Donnerstag ihren ausgesuchten Opfern am Telefon insgesamt sieben Mal das schon bekannte Märchen vom Einbruch mit Täterfestnahme. Auch das dabei aufgefundene Notizbuch mit Daten des Angerufenen war wieder Teil der frei erfundenen Geschichten. Der von den Betrügern vorgegebene Anlass für die so genannten "Schockanrufe" war im Kern immer gleich, aber jeweils in eine andere Schale verpackt. In einem Fall hieß der falsche Polizist "Berger", in anderen Fällen wurde kein Name genannt. Anrufer waren sowohl Männer als auch Frauen. Das Präsidium gibt dazu folgenden Hinweis: Die Polizei wird niemals um Geldbeträge bitten und rät, den Angerufenen einfach aufzulegen. Informationen gibt es bei der Beratungsstelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de