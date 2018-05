Villingen-Schwenningen Falsche Polizeibeamte unterwegs

Schwarzwald-Baar-Kreis. Seit Mittwoch sind sie in der Region wieder aktiv: Falsche Polizeibeamte versuchen nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Tuttlingen zuerst per Telefon, dann durch einen persönlichen Besuch an die Barschaften und Wertgegenstände gutgläubiger Opfer zu kommen. "Bisher ist noch kein Schaden entstanden", so das Polizeipräsidium.