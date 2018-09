Mit einem Schlag hat der Wahlkampf um den OB-Posten von Villingen-Schwenningen ein neues Gesicht bekommen. Es ist eine fiese Fratze, die der Kampf um die Stelle nun zeigt. Dass in einem Wahlkampf alle Kandidaten unter die Lupe genommen werden, liegt in der Natur der Sache. Sollten jedoch Behauptungen lanciert werden, die frei erfunden und dazu geeignet sind, einen Mitbewerber auszuschalten, wäre eine moralische Grenze weit überschritten. Man darf nicht vergessen: Auch von einem künftigen Oberbürgermeister wünscht man sich Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Sollten diese moralischen Grundsätze von den Kandidaten oder ihrem Umfeld schon im Wahlkampf über Bord geworfen werden, ließe das für die kommenden acht Jahre nicht gerade ein gutes Miteinander der Fraktionen in der Kommunalpolitik von Villingen-Schwenningen erwarten.