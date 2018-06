Villingen-Schwenningen Fairer Milchpreis ist noch Zukunftsmusik

Von einer gerechten Risikoverteilung im Milchmarkt könne keine Rede sein – zukunftsfähige Lösungen seien ausgeblieben. Fast zwei Jahre liegt der Höhepunkt der längsten und schwersten Milchkrise zurück, an deren Folgen hätten die Milchviehhalter noch heute zu knabbern. Der Milchpreis sei nach einer langsamen Erholung und einem kurzen Höhepunkt bereits seit Monaten wieder auf ein Niveau abgesenkt worden, "mit dem bei weitem nicht alle Kosten gedeckt werden können", so der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter BDM. In den zwei Jahren sei genug Zeit für zukunftsfähige Lösungen gewesen. Sicherlich sei die lange Regierungsbildung nicht gerade förderlich für ein schnelles Vorantreiben nötiger Reformschritte gewesen, nun aber müsse "mit deutlich mehr Nachdruck" daran gearbeitet werden. "Nach wie vor stellen viele Milchviehbetriebe die Milchproduktion ein – zum einen, weil sie sich nicht wirklich von dieser Krise erholen konnten, zum anderen auch weil ihnen die Perspektive fehlt, dass sich ihre Marktstellung und ihre Möglichkeiten, ein auskömmliches Einkommen zu erwirtschaften, verbessern könnte", erklärte Andreas Schleicher anlässlich des Weltmilchtags am Freitag. Der Dauchinger Landwirt ist stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Milchviehhalter (BDM) und Kreisteamleiter. "Wir Milchviehhalter brauchen ein klares Signal, dass die Problemstellungen für die Milchviehhalter erkannt werden und dass an Lösungen gearbeitet wird, die in erster Linie ihren Interessen dienen, da sie ja bisher das ganze Marktrisiko tragen."

Die Bundesregierung wolle es ganz der Branche überlassen, den Milchmarkt krisenfester zu gestalten. "Es ist unbestritten, dass alle Beteiligten mehr Verantwortung übernehmen müssen, allerdings darf das nicht dazu führen, dass man einfach abwartet", kritisiert Schleicher. Die Interessenslage innerhalb der Branche mit Milcherzeugern, Molkereien und Handel sei völlig unterschiedlich und die Machtkonzentration sei innerhalb der Wertschöpfungskette stark ausgeprägt zum Nachteil der Milchviehhalter. Man würde also den sprichwörtlichen Bock zum Gärtner machen, wenn auf dieser Basis von Molkereiinteressen geprägte Branchenorganisationen gebildet würden, die selbst Regelungen für einen krisenfesten Milchmarkt finden sollten. "Die Milchviehhaltung ist als eigenständige Branche anzuerkennen, andernfalls ist ein Scheitern derartiger Lösungen für einen krisenfesten Milchmarkt jetzt schon sicher", so Schleicher weiter. Berücksichtigt werden müsse dabei nach Ansicht des BDM, dass globale Marktkrisen Ausnahmesituationen seien, die ein organisiertes, strukturiertes und vor allem zeitnahes Handeln auf EU-Ebene erfordern. Hier brauche es einen gesetzlichen und politischen Rahmen, der dies ermögliche.