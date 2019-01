Villingen-Schwenningen Faible für Königin der Blumen

Villingen-Schwenningen. Der 72-Jährige aus Villingen-Schwenningen ist ein anerkannter Experte für die ­"Königin der Blumen", in seinem Wintergarten und auf dem 5000 Quadratmeter ­großen Grundstück wachsen und blühen eine Vielzahl von Orchideenarten.

In der Region ist Ernst Späth noch bestens bekannt: Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Karl-Heinz hatte er 1972 die damalige Gärtnerei Kopp auf der Steige gekauft und zum Gartencenter Späth aufgebaut, das 2003 in den Neubau am Neuen Markt umsiedelte. Schon früh zählte die Orchideenschau bei den Späths zu den herausragenden Veranstaltungen, die für überregionales Interesse sorgten: Das opulente Blütenmeer und die Möglichkeit, auch seltene Züchtungen zu kaufen, lockte Besucher auch von weither an. Noch heute ist die Orchideenausstellung des Gartencenters Späth einzigartig im Oberzentrum.

Gärtner schwärmt von faszinierenden Arten