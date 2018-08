Villingen-Schwenningen Fahrzeuge werden zur Spielwiese

Völlig erschöpft wurde der kleine Kater danach in seine vorübergehende Pflegestelle von der ehrenamtlichen Tierschutzhelferin Kornelia Rothe übergeben. "Am Montag war ich mit Simba beim Tierarzt und er ist soweit gesund. Zwar ist er sehr abgemagert, bekommt noch eine Wurmkur, wird geimpft und gechipt, aber sonst frisst und trinkt er gut, ist aufgedreht und verspielt", sagt Rothe. In der kurzen Zeit habe er sich auch schon gut eingelebt. In seinem eigenen Katzenzimmer kann der zwölf Wochen alte Kater spielen und toben. Gelegentliche Schmuseeinheit würde es auch geben.

Bisher habe sich beim Tierschutzverein noch niemand gemeldet, dem das Jungtier gehört. "Er ist aufgeschlossen gegenüber Menschen und ist auch gleich auf das Katzenklo gegangen", sagt Schonhardt. Daher sei es möglich, dass das Tier kein Streuner ist. Woher Simba kommt sei aber nicht ganz klar. "Es wäre möglich, dass der Kater im Motorraum eines Autos bereits mit zum Culinara gefahren ist", sagt die Tierschützerin. Demnach möchte der Tierschutzverein darauf aufmerksam machen, dass die Besitzer auch im Umkreis von VS zu Hause sein könnten.

Bis weitere Details geklärt sind und Simba sich von den Strapazen regeneriert hat, wird er vorerst in der Pflegestelle bleiben. Falls sich kein Besitzer melden sollte, sucht der Tierschutzverein ein neues Zuhause für den Kater. "Wenn Simba zur Vermittlung bereit steht, wird das auf der Internetseite des Tierschutzvereins veröffentlicht werden", sagt Schonhardt. Die Vermittlungschancen würden bei einem solchen Jungtier auch sehr gut stehen, betont sie.