Villingen-Schwenningen Fahrt zur Kapelle nach Ebersteinburg

Diese wurde ein Jahr vor der Versöhnungskirche gebaut und wird daher schon in diesem Jahr 50 Jahre alt. Die Einladung zum Jubiläum hat den Ältestenkreis der evangelischen Matthäusgemeinde in Marbach erreicht und es wurde beschlossen, gemeinsam mit dem Bus zum Jubiläum am Samstag, 29. September, nach Eberstein zu fahren.

Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Seniorenzentrum Brigachtal, weitere Zusteigestellen sind in Marbach, Rietheim, Pfaffenweiler und Tannheim. Die Rückfahrt startet direkt nach dem ökumenischen Gottesdienst (Beginn 18 Uhr) in Ebersteinburg.

Anmeldung im Pfarramt