Villingen-Schwenningen. Die Volkshochschule lädt gemeinsam mit dem BUND und dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) zu einer Bahnfahrt nach Stuttgart ein. Treffpunkt ist am Samstag, 20. Januar, um 9.30 Uhr im Villinger Bahnhof, Abfahrt um 9.39 Uhr. Der sechsstündige Aufenthalt in Stuttgart ermöglicht folgende Besichtigungen: Bahnprojekt S21, Haus der Geschichte Baden-Württembergs, Württembergisches Landesmuseum und Zeit zur eigenen Verfügung. Die Rückkehr in Villingen ist um 19.17 Uhr. Die Fahrt- und Eintrittskosten betragen 18 Euro, für Kinder neun Euro. Mit der Anmeldung bis 19. Januar unter Telefon 0176/96 03 43 37 (H.Krafft/Mailbox) gilt die Teilnahme als bestätigt.