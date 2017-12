Villingen-Schwenningen Fahrplan wird erst später herausgegeben

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der vom Verkehrsverbund und dem Schwarzwald-Baar-Kreis herausgegebene Kreisfahrplan erscheint erst nach Fahrplanwechsel. Spätestens zum Ende der Kalenderwoche 51 liegt der Kreisfahrplan in gedruckter Form vor und ist dann im KundenCenter sowie bei allen Stadt- und Gemeindeverwaltungen erhältlich. Ab sofort sind jedoch alle Fahrplandaten über die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme des Landes unter www.efa-bw.de sowie der Deutschen Bahn unter www.bahn.de abrufbar. Für weitere Informationen zu Fahrplänen, Fahrkarten und Tarifen steht das Team des VSB-Kunden-Center im Bahnhofsgebäude in VS-Villingen zur Verfügung. Das KundenCenter hat Montag bis Freitag von 8.30 bis 17 Uhr geöffnet und ist unter Telefon 07721/40 70 76 6 und per Mail unter kundencenter@v-s-b.de erreichbar.