Schwarzwald-Baar-Kreis. Aufgrund einer zu späten Lieferung der neuen Bundesbahn-Fahrpläne, so Landrat Sven Hinterseh, konnten die VSB-Fahrpläne noch nicht korrekt abgestimmt werden. MdL Martina Braun (Grüne) wies in diesem Zusammenhang auf die Reduzierung der Verbindung Immendingen-Blumberg hin. Ein Ausweichen auf die nur sporadisch laufende Museumsbahn sei kein Ersatz. Zudem sei der Umweg über die Strecke Blumberg-Donaueschingen-Tuttlingen mit einem Ticketpreis von 9,50 Euro um 3,20 Euro teurer als die direkte Strecke. Der Landrat will dazu das Gespräch mit dem Land suchen und das Thema im neuen Jahr für den Fachausschuss vorbereiten.