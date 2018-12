Villingen-Schwenningen. Ein älterer Autofahrer verursachte am Samstag gegen 21 Uhr in der Vockenhauser Straße in Villingen einen Unfall und beging Unfallflucht. Nach Polizeiangaben wechselte der Mann den Fahrstreifen von links nach rechts und streifte dabei ein auf der rechten Spur fahrendes Auto. Ohne anzuhalten, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Während das Fahrzeug des Geschädigten auf der Fahrerseite beschädigt wurde, dürfte das flüchtige Fahrzeug vorne rechts beschädigt sein. Der Unfallverursacher wird als weißhaarig ohne Brille und ohne Bart beschrieben. Hinweise an die Polizei, Telefon 07721/60 10.