VS-Schwenningen. Ein unbekannter Autofahrer hat laut Polizei am Montag zwischen 9.55 und 10.05 Uhr in der Rottweiler Straße in Schwenningen einen Mazda gestreift. Ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern, flüchtete er. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter Telefon 07720/8 50 00 entgegen.