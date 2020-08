Villingen-Schwenningen Färberstraße: Eine Bar ist erstmal zu

Hat die Moon Lounge tatsächlich geschlossen und hat die Stadt dabei ihre Hände im Spiel? Was sich bereits am Freitag in Windeseile in der Stadt verbreitete, bestätigte am frühen Abend Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt: "Es ist richtig, dass das Lokal aktuell geschlossen ist." Es liege ein Antrag eines neuen Betreibers vor. "Die Erteilung einer neuen Erlaubnis wurde von der Vorlage eines Nutzungskonzeptes sowie eines Lärmgutachtens abhängig gemacht."

Schlägereien, Drogen, Lärm sowie Urinieren und Erbrechen im Freien