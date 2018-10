Villingen-Schwenningen Färberstraße: 40-Jähriger Gast greift Wirt an

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, zeigte sich in der Nacht auf Sonntag ein alkoholisierter Besucher eines Lokals in der Färberstraße nicht von seiner besten Seite. Als der 40-Jährige sich mit dem Wirt des Lokals anlegte und diesen angriff, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Dem leistete er jedoch nicht Folge. Vielmehr zeigte er sich widersetzlich, so dass ihn die mittlerweile gerufenen Polizeibeamten überwältigen und in Polizeigewahrsam nehmen mussten. Der Beschuldigte wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung angezeigt.