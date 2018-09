Villingen-Schwenningen Färberstraße: 23-Jähriger in Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz habe man gegen den Mann Haftbefehl erlassen. Im Zuge einer richterlichen Vorführung beim Amtsgericht Villingen wurde der Haftbefehl gegen den 23-Jährigen am Montagnachmittag in Vollzug gesetzt und der Mann in Untersuchungshaft genommen.

Im Nachgang der brutalen Tat kochte in den sozialen Netzwerken – auch vor dem Hintergrund der Ereignisse mit Asylsuchenden in Chemnitz – hoch. Polizeisprecher Dieter Popp betonte in diesem Zusammenhang allerdings, dass ein solcher Vorfall, bei dem eine größere Gruppe von Flüchtlingen Passanten grundlos angreift, in VS der Ausnahme angehört.

Jedoch kam es am darauffolgenden Wochenende erneut zu einer Auseinandersetzung, bei dem ein 24-jähriger Mann von einem 28-Jährigen angegriffen, niedergeschlagen und anschließend getreten worden. Der Täter soll zudem Unterstützung von zwei weiteren Männern gehabt haben. Vorausgegangen war dem Angriff wohl ein Handyklau des 28-Jährigen. Als diesem vom Geschädigten zur Rede gestellt wurde, eskalierte die Situation. Der Täter muss sich wegen Diebstahls und ebenfalls gefährlicher Körperverletzung verantworten.