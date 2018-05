Villingen-Schwenningen Fachleute werden mit Fragen bombardiert

VS-Schwenningen. Was kostet der Hausanschluss? Welche Eigenleistung kann erbracht werden? Was ist überhaupt eine Glasfaserleitung? Fragen, mit denen die Fachleute am Stand des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Halle B derzeit von den Messebesuchern konfrontiert werden. Oftmals kommen Besucher, in deren Gebieten der Zweckverband bereits tätig oder in der Planungsphase sei. Da müssten die Fragen nach dem Bauablauf und dem Zeitpunkt, ab wann das Netz stehe, beantwortet werden. Wie der Hausanschluss aussehe und vor allem, wie die Glasfaser beschaffen ist, erläutern die beiden. Aus dem großen Strang, in dem viele kleine Leerrohre stecken, werde eines an das jeweilige Haus gelegt und dann die noch dünnere Glasfaser eingeschossen. Für den Hausanschluss werden zwischen 50 und 100 Euro pro laufenden Meter an Kosten anfallen. Entscheidend sei die Oberflächenbeschaffenheit, ob gepflasterte oder geteerte Wege bestehen und ob etwa noch ein Garten aufgegraben werden muss. Die Kernbohrung werde mit 200 Euro berechnet, die Abschlussdose für das Kabel mit 350 Euro.