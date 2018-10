Villingen-Schwenningen Fachkräftemangel bereitet dem Unternehmen Sorgen

Mitten in der Stadt, umringt von Wohnhäusern produziert die Firma in der Schwenninger Carl-Haag-Straße Fördersysteme für heimische und internationale Märkte. Nicht nur die Präzision und computergestützte Steuerung der Anlagen freute den CDU-Abgeordneten, sondern auch, dass die in der Firma verbauten Aluminium-Profile, Steuerungselemente und Elektromotoren von Lieferanten aus seinem Wahlkreis stammen.

Ganz frei von Sorgen ist man trotz guter Auftragslage bei Stein Automation allerdings nicht, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Unternehmen, das für viele seiner Mitarbeiter bereits seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Arbeitgeber ist, muss einen Generationswechsel einleiten. Mit einer deutlich gesteigerten Ausbildungsquote leistet es, gemessen an der Mitarbeiterzahl, inzwischen einen hohen Beitrag selbst und bietet zudem weniger starken Schülern Karrierechancen.

Der generelle Facharbeitermangel beschert dem Unternehmen jedoch kaum noch für die anspruchsvollen Tätigkeiten qualifizierte Zugänge, etwa Programmierer oder Mechatroniker, die für ein weiteres Wachstum erforderlich wären. "Wir hoffen natürlich, dass das anstehende Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte generell etwas Entspannung bringen wird. Von heute auf morgen wird sich der Facharbeitermangel angesichts zu niedriger Geburtenraten in den letzten Jahren nicht beheben lassen", bedauerte Thorsten Frei, der das Unternehmen mit der praktizierten Digitalisierung dennoch auf einem sehr guten Weg sieht.