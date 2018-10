Schwarzwald-Baar-Kreis. "Auf Grund des immer größer werdenden Problems an bezahlbaren Wohnraum" führt der CDA-Bezirksvorstand Südbaden-mit dem Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen Rainer Müldner ein Fachgespräch über Wohnpolitik. CDA-Bezirksvorsitzender und CDU-Bundestagsabgeordneter Peter Weiß aus Emmendingen und Mitglieder des CDA-Bezirksvorstands möchten sich vor Ort von der erfolgreichen Arbeit der wbg informieren. Geschäftsführer Rainer Müldner spricht zum Thema: "Der Weg zu mehr Wohnungen, Praxisbeispiele aus Villingen- Schwenningen". Das Informationsgespräch findet am Donnerstag, 25. Oktober, 16 Uhr im Gebäude der wbg in VS-Schwenningen, Oberdorfstraße 6 statt.