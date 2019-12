Villingen-Schwenningen Extinction Rebellion-Aktion in Innenstadt

Villingen-Schwenningen - In weißen Maleranzügen über und über mit Plastikmüll beklebt erschienen am Montagnachmittag elf Aktivisten von "extinction rebellion" in der Villinger Innenstadt. Ziel der Aktion der Ortsgruppe Villingen-Schwenningen war es, auf den ungeheuren Plastikverbrauch in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen.