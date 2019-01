Villingen-Schwenningen Expressiv, lebendig und mitreißend

VS-Schwenningen. Zugunsten der Bürgerstiftung spielten Instrumentalisten der Musikakademie. Darüber freute sich die Vorsitzende des Fördervereins der Bürgerstiftung, Sabine Streck, die den Akteuren und Professor Gerhard Wolf für den Einsatz dankte. Bereits seit sechs Jahren kann sie auf die Musikakademie zählen, was deren Leiter bestätigte. Er moderierte informativ das Programm, das das Posaunenensemble mit Benedikt Dietrich, Joe Mumm, Quinn Parker und Junior Alfred Manani Ramos eröffnete.

Heurigenklänge wurden in Blasmusik beim Schrammel-Hit "Wien bleibt Wien" umgewandelt, ein tolles Arrangement mit geschmeidigem Trio. Eine Rarität auch "An der schönen blauen Donau" vom Strauß-Sohn Johann mit gepflegtem, kantablen Klangbild und zu englischer Folklore mit Erinnerungen an Simon & Garfunkel führte "Scarborough Fair".

Die Umkehr von Blaskapelle zu kleiner Besetzung vollführten I Solisti di Salon mit dem Marsch "Hoch Heidecksburg" – nicht militärisch-zackig, sondern wienerisch-gemütlich, trotzdem schwungvoll. Sandor Varga (Violine), Zenon Kazimierz-Strittmatter (Kontrabass) und Daniel Kübler (Piano) erwiesen sich wieder als Erzmusikanten mit lebendiger Leidenschaft.