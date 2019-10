Villingen-Schwenningen Experte rät: Finger weg von Hornissen-Nestern

Die Nachtruhe dauert nicht lange. Ein heftiger Schmerz an der Hüfte, ein erschrecktes Aufstehen, in Folge davon der nächste Stich unterm Auge und als Dreingabe noch einen in die Hand. Wenige Zeit später sieht das Gesicht aus wie nach einer missglückten Schönheits-OP, die Hand schwillt an, wird rot und glänzend. Dazu kommen in den nächsten Tagen beißende Gerüche, die unangenehm in die Nase steigen und Dutzende von kleinen toten Larven, die in ihrer Konsistenz an Rasiercreme erinnern: Sie sind es, die neben den Exkrementen der Tiere während ihrer Zersetzungsphase höllisch stinken. Ralf und Ellen Claaßen hören sich die Schilderungen der betroffenen Hauseigentümer aufmerksam an, betrachten zugemailte Bilder, die die gelbweißlichen Gebilde und rotbraune Schlieren an Wänden und Fußböden zeigen, um ihre ersten Rückschlüsse zu ziehen.

Die beiden Villinger sind als Artenschutzfachberater im Hornissen- und Wespenschutz für das Landratsamt Schwarzwald-Baar unterwegs. Für Ralf Claaßen war die Teilnahme an einem Fachseminar reiner Selbstschutz. "Ich hatte früher selbst panische Angst vor Wespen", überhaupt vor Hautflüglern aller Art, erzählt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Dann entschied er sich für die Teilnahme an einem Seminar und sieht die millimetergroßen Insekten mittlerweile recht entspannt. "Klar, können alle stechen, Wespen, wie Hornissen", so die beiden Naturschutzwarte. "Doch eigentlich sind die Tiere nicht aggressiv, sondern eher friedliche Genossen, sie werden nur gereizt, wenn sie ihre Nester verteidigen oder sich durch Herumgefuchtel angegriffen sehen."

Ausnahmen für Allergiker