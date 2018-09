Villingen-Schwenningen Evangelische Kirchengemeinde war seine Heimat

Schon seit seiner Jugend hatte Dieter Fürst in der evangelischen Kirche seine Heimat gefunden und engagierte sich in der Gemeinde. Mehr als 60 Jahre hat er sich in der evangelischen Kirchengemeinde Villingen eingebracht, noch als Student kam er als jüngstes Mitglied in den Kirchengemeinderat, leitete rund 45 Jahre den Evangelischen Kirchengemeinderat Villingen. Erst vor drei Jahren hatte er die Verantwortung in jüngere Hände abgegeben. Seit den 1950er-Jahren hat er die Entwicklung der evangelischen Kirche begleitet und geprägt.

Als Wirtschaftsjurist hat er sich gerade um Verwaltung, Finanzen und die Entwicklung der Liegenschaften gekümmert. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der die Kirchen in Villingen wuchsen und junge Pfarreien in der Südstadt, im Goldenbühl, Steppach, Haslach und Brigachtal entstanden, brachte er gemeinsam mit Pfarrern und den kirchlichen Gremien den Bau von Kirchen, Gemeinde- und Pfarrhäusern auf den Weg, unter anderem das Martin-Luther-Haus. Über Jahre hinweg war er in die Sanierung der Johanneskirche eingebunden, die 1983 fertiggestellt war. Sein Rat war immer gefragt. Auch bei der Gründung des evangelischen Kirchenbezirks Villingen im Jahr 1976 hat er mitgewirkt und sich für die Kirchenmusik im Bezirk eingesetzt. So war es ihm ein Anliegen, den Freundeskreis für evangelische Kirchenmusik in Villingen ins Leben zu rufen.

Für all sein ehrenamtliches Engagement erhielt er 2011 die Landesehrennadel. Einer seiner Wegbegleiter, Oberkirchenrat Hans-Günther Michel, der lange Jahre Pfarrer in Villingen gewesen war, betonte damals, dass die Beratungen von Dieter Fürst ein großes Geschenk gewesen seien. Ihm sei es immer um das Bibelwort aus Jeremia "Suchet der Stadt bestes" gegangen. Und Hans Kratzer, von 1978 bis 1987 Pfarrer in Villingen, skizzierte Fürst als Menschen, der sich unermüdlich engagiert hat. Seine angenehme, leise Art habe er als ungeheure Bereicherung empfunden. Er habe nicht mit Aktionismus reagiert, jedoch schnell, wenn es schnell gehen musste, wie beim Kauf des Gebäudes in der Mönchweilerstraße 6. Männer wie Fürst benötige die Gesellschaft als Vorbild.