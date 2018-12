Villingen-Schwenningen Euromaus grüßt mit Kusshand

Das Personal des Europaparks zeigt sich überaus hilfsbereit und hilft den Mädchen und Jungen beim Einstieg in die Oldtimer-Fahrt und in die Marionetten-Bootsfahrt. Andere Attraktionen wie die Panoramabahn, die auf einer erhöhten Trasse einen großen Teil des Parks umfährt, können die Wünsch dir-was-Kinder nicht nutzen, weil der Andrang an Rollstuhlfahrern an diesem Tag zu hoch ist.

Die Zeit drängt ein wenig, denn um 14.45 Uhr haben die Besucher noch eine Verabredung mit Noel Ebhart. Er wird sie in den für Besucher unzugänglichen Bereich des Werkhofs führen, wo die Attraktionen geprüft und gewartet werden, sich Schreiner, Maler und Mechaniker darum kümmern, dass der Betrieb funktioniert.

Das alles weiß Christian Hirt, Technischer Leiter des Europaparks. Doch ehe er sein Wissen vor den Kindern ausbreiten kann, erscheint eine ganz wichtige Persönlichkeit, um die Gäste aus dem Schwarzwald zu begrüßen: die Euromaus. Sie wirft Kusshände, winkt und macht deutlich, wie Emotionen ohne Worte vermittelt werden können. Sie hat für jeden eine Geste, verteilt sogar Handküsse und lässt sich natürlich auch fotografieren. Eine gelungene Überraschung, die Noel Ebhart da organisiert hat, finden alle.

Hirt wartet mit Zahlen auf. Von den 3800 Mitarbeitern des Parks arbeiten 400 in den Werkstätten und im Logistikbereich. Jeder Mechaniker ist für zwei bis drei Fahrgeschäfte zuständig. Beim Gang über den Hof zur Abteilung Malerei können die Besucher einen Blick auf einige der 350 Fahrzeuge werden, die im Park unterwegs sind. Die elektrischen "Golfwägele" werden ebenso benötigt wie zahlreiche Fahrräder für kürzere Strecken.

Bei den Malern riecht es nach frischer Farbe. "Sie bemalen Gebäude und Wände, machen aber auch kleine Kunstwerke und Gemälde für die Attraktionen", erzählt Hirt. Beim Hinausgehen ist im Hintergrund eine neue Großbaustelle zu sehen, wo der im Frühsommer abgebrannte Bereich "Batavia" neu entsteht.

Holzbau und Schreinerei Helfen sich bei Bedarf gegenseitig, so Hirt. Hütten und Brücken im Park, Dächer und Fassaden sind Sache der Holzbauer, Schreiner kümmern sich um Inneneinrichtungen und Dekorationen, auch in den Hotels des Parks.

Laut Martina Stojmenov, der die Abteilung Logistik untersteht, "ist bei den Kollegen immer Weihnachten: Sie dürfen jeden Tag Päckchen auspacken", erzählt sie den staunenden Kindern. 70 000 Artikel von Gummibärchen bis zu Maschinenteilen werden in der Logistikzentrale registriert und täglich an 120 Stellen ausgeliefert. Zwischen 40 und 90 Lastkraftwagen karren diesen Bedarf pro Tag an. Und auf 2050 Palettenstellplätzen wird gelagert, was nicht sofort verwendet wird. Die Kinder dürfen mit dem Scanner nach Waren suchen. Dabei entdecken sie auch eine Lieferung für sich: ein Paket mit gebrannten Mandeln in Tüten als süße Erinnerung an diesen wunderschönen Tag.