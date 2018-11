Villingen-Schwenningen Eschach-Kobolde bestens gelaunt

So konnte Vorsitzender Sven Schlegel und Schriftführer Christian Schmidt bei der Versammlung im Gasthof Schweizerhof auf ein erfolgreiches Jahr mit sechs neuen Mitgliedern, der Teilnahme am Dorffest und am Rum- und Numumzug, der Bewirtung des Narrenstübchens Alte Kanne während des Zähringertreffens und über die Fasnet sowie vielen Teilnahmen an Narrentreffen verweisen.

Dass sich die Fasnet auch finanziell gelohnt hat, konnten die Vereinsmitglieder dem Kassenbericht von Tobias Rottler entnehmen, wobei die Bewirtung der Alten Kanne besonders positiv zu Buche schlug.

Auch die Wahlen waren gut vorbereitet, zumal Christian Schmidt als Schriftführer und Severin Reisinger als zweiter Kassierer nicht mehr für ihre Ämter kandidieren wollten. Dafür standen Kevin Halupczok und Adrian Storz parat und wurden ebenso einstimmig gewählt wie der bisherige Vize-Vorsitzende Manuel ­Engesser.