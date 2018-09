Villingen-Schwenningen Es zwickt noch an vielen Ecken und Enden

Schulsanierung: Bärbel Braunagel, Lehrerin am Schulverbund am Deutenberg in Schwenningen, legte den Finger in Sachen Schulsanierung in die Wunde. Sie schilderte den Fall einer defekten Heizung, die sowohl im Sommer als auch im Winter auf voller Pulle laufe. "Wir erzählen unseren Schülern irgendwas von Nachhaltigkeit und die einzige Möglichkeit, die Temperatur im Klassenzimmer zu regulieren, ist im Winter das Fenster aufzumachen", kritisiert sie, verbunden mit der Frage, wann sich am Schulverbund endlich etwas tut?

Jörg Röber erkannte die Situation: "Das ist eine blöde Situation" und sorgte mit seiner vorerst nüchternen Antwort für einige Lacher in der Tonhalle. Anschließend bekräftigte er, dass es grundsätzlich an einem solchen Schulzentrum bessere Bedingungen geben müsse. Bekanntlich sei die Heizung ja nicht die einzige Baustelle in dem Gebäude. "Ich bin mir aber sicher, dass der Schulverbund eines der nächsten, wenn nicht gar das nächste Großprojekt wird", gab Röber seine Einschätzung ab.

Während Marina Kloiber-Jung auf die Kommunikation mit dem Hausmeister der Schule setzen würde, erklärte Jürgen Roth: "Es ist tatsächlich ein Kommunikationsproblem – zwischen der Heizung und dem Regler." Da könne der Hausmeister auch nichts machen. "Klar ist, dass die Heizung kurzfristig repariert werden muss, aber der Schulkomplex muss eben trotzdem saniert werden."

Jugendangebot: Nico Bühler verdeutlichte, dass über das Angebot für junge Leute schon lange diskutiert werde, allerdings ändere sich nichts. "Es hieß vorher in der Runde, dass Flüchtlinge auf der Straße rumhängen – aber wir machen das auch, denn wir haben hier nichts." Jürgen Roth will in den interaktiven Austausch mit den Jugendlichen treten und in einem Forum neue Angebot erarbeiten. Für Gaetano Cristilli geht der Weg ebenfalls über neue Konzepte in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Jam von der Linde möchte die in seiner Jugend bewährte Stadtjugendpflege wiederbeleben und eine "Up-to-date-Version" erschaffen. Jörg Röber hingegen sieht das gerade entstehende Jugendkulturelle Zentrum "als Riesenchance". Das gelte es zu bespielen, aktiv zu nutzen und ein Freizeitzentrum daraus zu machen. "Als Stadt können wir keine Discos bauen. Aber wir können unsere Stadt für Investoren attraktiv machen", zeigte er Bühler seinen Weg auf.