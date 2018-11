Villingen-Schwenningen Es "ZiScht" wieder im Kreis

Dass Zeitung in der Schule auch an der Schule mit körperlich und geistig behinderten Schülern bestens funktioniert, stellt die Christy-Brown-Schule in Villingen nun schon zum dritten Mal unter Beweis. Hier fand am Montag im Beisein von Schulleiterin Marianne Winkler der Auftakt für das diesjährige ZiSch-Projekt statt. Wie anspruchsvoll die Teilnahme an solch einem Projekt für die Jugendlichen ist, schildern die Projektchefin und Referendarin Lisa Beuter und die projektbegleitenden Lehrer Petra Koschel, Margarete Jäggle und Gebhard Herrmann am Rande eines Zeitungsfrühstücks im Gespräch mit unserer Redaktion. Rund 20 Schüler sind mit von der Partie. Neun von ihnen können sich der Zeitung im Deutschunterricht widmen und tun dies auf ganz unterschiedliche Weise, je nach Leistungsstand und "Konzentrationsphase" oder dem Grad ihrer Behinderung, wie Petra Koschel erläutert. Alle neun Schüler können lesen, manche sogar ganze Texte erfassen, und einige von ihnen können schreiben. Und so wird an der Christy-Brown-Schule ein Interview im Rahmen des ZiSch-Projektes schon mal zur echten Teamarbeit. Alle finden gemeinsam ein Thema, manche formulieren die Fragen dazu, andere stellen sie, wieder andere nehmen das Interview im Ton auf. Die nächsten können das Gehörte abtippen – wobei mancher Schüler die Wörter mühsam zusammensetzen muss, weil er Buchstaben nur einzeln im Riesenformat auf dem Bildschirm erkennen kann, und wieder andere schnappen sich die Kamera und machen ein passendes Foto zur Illustration des Artikels.