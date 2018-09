Villingen-Schwenningen Es zählt jede Minute

VS-Villingen. Der Neurologe Hubert Kimmig, Direktor der Klinik für Neurologie am Schwarzwald-Baar-Klinikum, präsentiert am Donnerstag, 20. September, 20 Uhr, im Rahmen der Event-Reihe story VS seinen medizinisch-interessanten Vortrag "Schlaganfall" in der Neuen Tonhalle in Villingen.

Verursacht wird ein Schlaganfall durch Blutklumpen, die eine hirnversorgende Arterie verschließen. Dadurch fehlen Sauerstoff und Nährstoffe, was innerhalb von Minuten bis Stunden zur Schädigung beziehungsweise dem Absterben von Nervenzellen führt. Symptome wie zum Beispiel halbseitige Lähmungen, halbseitiges Taubheitsgefühl, Kribbeln, Schluck-, Sprach- oder Sehstörungen sind die Folge.

Moderne Therapieverfahren ermöglichen es heute, dauerhafte Schäden zu verhindern oder zumindest abzumildern.