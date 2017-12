Villingen-Schwenningen Es steht noch eine lange Geduldsprobe an

VS-Schwenningen. Der Schriftzug an einer Seitenwand des Gebäudes in der Paulinenstraße lässt noch erkennen, dass hier die Hirschbergschule beheimatet ist – oder war. Denn seit 1. Februar geht sie sukzessive in die Friedensschule über und trägt seither den Namen Außenstelle Friedensschule. Rund ein Jahr hatte es gedauert, bis die Umgestaltung der Schwenninger Schullandschaft auf den Weg gebracht werden konnte. Bis dahin hatte es immer wieder Kritik vonseiten der Eltern und Stadträte an den Plänen gegeben, die Hirschbergschule zu schließen, die Janusz-Korczak-Schule in das sanierte Gebäude umziehen zu lassen sowie den Haupt- und Realschulzweig von der Friedensschule an den Schulverbund Deutenberg zu verlegen. Dies hatte ebenso zu Verzögerungen in den Planungen geführt.

Seit 1. Februar nun wächst die Friedensschule, und die Außenstelle schrumpft kontinuierlich: Alle Erstklässler sind in der Hauptstelle vereint, nur noch acht Klassen zwischen der zweiten und vierten Stufe sind in der Hirschbergschule beheimatet, berichtet Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS). "Das entspricht exakt dem Gemeinderatsbeschluss." So werde den Eltern die Möglichkeit gegeben, ihre Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit im alten Gebäude zu lassen. Ob dies auch wirklich bis zum Schluss genutzt wird, werde in Absprache mit der kommissarischen Schulleiterin Nadine vor dem Berge beziehungsweise den Eltern geprüft, sagt Assfalg und gibt zu bedenken, dass das Gebäude zunehmend leerstehen wird.

Ähnlich verhält es sich mit dem Real- und Hauptschulzweig an der Friedensschule: Da keine Fünftklässler mehr aufgenommen werden, werde pro Schuljahr ein Klassenraum frei, der von den hinzukommenden Grundschülern genutzt wird.