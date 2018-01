Villingen-Schwenningen Es soll wieder aufwärts gehen

VS-Schwenningen. Nicht nur der neue Vorsitzende Frank Fehr, der zwangsweise bereits in den vergangenen Monaten die Geschicke des Vereins geleitet hatte, sondern auch die übrigen Mitglieder zeigten sich am Schluss der Jahreshauptversammlung erleichtert: Nachdem mehrere Posten in den vergangenen Monaten unbesetzt waren, konnte am Freitagabend ein neuer Vorstand gewählt werden. Emotionale Diskussionen und Schuldzuweisungen wie in der Hauptversammlung vor einem Jahr blieben aus.

"Es war ein schwieriges Jahr, das wir durch die engagierte Mithilfe der Mitglieder trotzdem gut gemeistert haben", sagte Fehr. Er meinte sowohl den überraschenden Rücktritt des im Januar 2017 in der Kampfabstimmung gewählten Vorsitzenden Alexander Theinert und seiner Frau Vera Theinert als Schriftführerin, als auch die Wiederinbetriebnahme der Biwakschachtel auf der Möglingshöhe. Bereits im November 2016 hatte der Verein der bisherigen Pächterin Radmilla Schmidt gekündigt, die die Gastronomie mit einem hohen Schuldenberg im vergangenen April verlassen und Privatinsolvenz angemeldet hatte.

Seither betreiben Frank Fehr und seine Frau Martina Tiebe die Biwakschachtel, hätten zuvor aber vieles erneuern müssen, berichtet der Pächter. Allen voran musste ein neues Vordach her, auch neue Gerätschaften, unter anderem eine neue Kasse sowie ein Kaffeeautomat, wurden angeschafft und haben die Vereinskasse belastet. Diese wird auch in den kommenden Monaten das Sorgenkind des Vereins bleiben. 55 000 Euro Schulden musste er 2017, hauptsächlich durch die Biwakschachtel, machen, und hätte bisher nicht die Möglichkeit gehabt, diese zu tilgen.